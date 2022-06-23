مسؤول أوكراني: الجدول الزمني لانضمامنا للاتحاد الأوروبي يتوقف على الحرب والإصلاحات

أقر مساعد للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن الجدول الزمني لانضمام بلاده لعضوية الاتحاد الأوروبي يتوقف على مسار الحرب والإصلاحات التي تستطيع البلاد القيام بها.

وقبل قمة للتكتل الأوروبي من المتوقع أن تحصل بلاده خلالها على وضعية الدولة المرشحة، قال إيهور جوفكفا نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، إنه لن يتكهن بشأن ما إذا كانت محادثات الانضمام "الصعبة" سوف تستغرق أياما أو سنوات، ولكنه لفت إلى تعهدات أوكرانيا بالعمل لتنفيذ الإصلاحات بوتيرة سريعة.

وفيما يتعلق بالحرب، قال إن روسيا بحاجة إلى سحب قواتها لإعادة إطلاق المحادثات الدبلوماسية، ولكن في الوقت الحالي تبقى الدبلوماسية مع روسيا "في ساحة المعركة".

وأضاف أنه ليست هناك محادثات مخطط لها بين الرئيس الأوكراني زيلينسكي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.