إصابة 8 عناصر من قوة حفظ السلام بمالي جراء لغم

أعلنت الأمم المتحدة أن 8 عناصر من الخوذ الزرقاء التابعين لقوة حفظ السلام في مالي أصيبوا بانفجار لغم بمنطقة تمبكتو.

وأوضح مسؤول في الأمم المتحدة، أنّ "الجرحى هم من كتيبة بوركينا فاسو التابعة لمينوسما".

وكتب المتحدث باسم مينوسما أوليفييه سالجادو على تويتر: "أصيبت دورية أمنية من الخوذ الزرقاء بلغم، عبوة ناسفة اليوم الخميس في محيط بير"، على بعد حوالي خمسين كيلومترًا من تمبكتو.

وأضاف أنه تم إجلاء جنود حفظ السلام الثمانية.

في يونيو، قُتل أربعة من قوة حفظ السلام بعبوات ناسفة، إحدى الأسلحة الأكثر استخداما لدى المتطرفين الناشطين ضد قوة مينوسما والقوات المالية. وقضى أحدهم الأحد في كيدال.

وتعد "مينوسما" التي أنشئت عام 2013 لدعم العملية السياسية في مالي، والتي تضم نحو 13 ألف جندي، بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي خسرت أكبر عدد من العناصر في العالم، والمفاوضات جارية حاليا لتجديد ولايتها.

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