رئيس المركزي الألماني يحذر من ترسخ معدل التضخم المرتفع

حذر رئيس البنك المركزي الألماني يوأخيم ناجل من ترسخ معدل التضخم المرتفع.

وجاء في نص خطاب يعتزم ناجل أن يلقيه أمام ندوة في مدينة التفيله بغرب ألمانيا مساء اليوم الخميس القول:" بوصفي عضوا في مجلس البنك المركزي الأوروبي، أرى أن علينا أن نعمل على ألا يترسخ التضخم المرتفع على المدى المتوسط".

وأضاف ناجل أنه " لا ينبغي لرد فعل البنوك المركزية في الوقت الحالي أن يأتي بعد فوات الأوان أو أقل من اللازم"، وقال إن من الممكن بدون ذلك أن تكون هناك حاجة إلى زيادات أقوى لأسعار الفائدة من أجل السيطرة على التضخم وحذر من أن هذا الإجراء سيسبب تكاليف اقتصادية أعلى بكثير.

وتابع ناجل:" يجب أن نعطي الأسر والشركات إشارات واضحة وفي الوقت المناسب تفيد بأننا عازمون على ضمان استقرار الأسعار" مشيرا إلى أن " مثل هذه الإشارات ستسهم في تخفيض التوقعات الخاصة بالتضخم وستساعد في وضع التضخم مرة أخرى عند القيمة المستهدفة".

كانت توقعات الأسر والشركات في ألمانيا الخاصة بالتضخم قد ارتفعت في الفترة الأخيرة حسب بيانات البنك المركزي الألماني؛ وقال ناجل إنه إذا أصبحت توقعات التضخم غير مقيدة فإن ذلك ينذر بارتفاع المطالبات الخاصة بالأجور الأمر الذي يمكن أن يدفع بدوره الشركات إلى رفع أسعارها.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس البنك المركزي الأوروبي قرر مؤخرا نظرا للغلاء القياسي الخروج من السياسة النقدية شديدة التساهل التي ينتهجها منذ سنوات حيث سيتوقف البنك عن عمليات شراء السندات التي تتكلف مليارات اليورو بحلول مطلع يوليو المقبل.

كما يعتزم البنك في جلسته العادية التالية المقررة في 21 من الشهر المقبل رفع سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ 11 عاما وسيتم رفع السعر مبدئيا بمقدار 25 نقطة أساس على أن يتم رفع سعر الفائدة مرة أخرى في ايلول/سبتمبر المقبل وسيكون مقدار الزيادة مرتبطا بتوقعات التضخم المحدثة للمدى المتوسط.