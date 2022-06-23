أوكرانيا تحض الدول الإفريقية على الوقوف إلى جانبها للحصول على الأغذية

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دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الخميس، الدول الإفريقية إلى "الوقوف إلى جانب أوكرانيا" في ظل مخاوف من مخاطر أزمة غذاء عالمية خطرة بعد الغزو الروسي ستطال خاصةً إفريقيا.

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي عبر الفيديو مع صحفيين أفارقة: "من المنطقي أن يقف الأفارقة إلى جانب أوكرانيا"، وحض الدول الإفريقية على رفض "عشراء الحبوب الأوكرانية المسروقة" حسب قوله من روسيا، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف وزير الخارجية "ساعدونا في حل المشكلة"، وتابع "أدعو الدول الإفريقية إلى العمل معاً للضغط على روسيا لإنشاء طريق بحري آمن لتصدير" الحبوب الأوكرانية إلى إفريقيا.

وأردف دميترو كوليبا "إنه لأمر مروع أن تجوع روسيا العالم بمنع صادرات المواد الغذائية الأوكرانية، بينما تحاول تحميل المسؤولية لأوكرانيا".

وأكد أن للدول الإفريقية "دوراً حاسماً تؤديه" لأنها "مهمة وتؤثر على موقف روسيا".

ولفت وزير الخارجية الأوكراني إلى أن "روسيا تمنع 57 سفينة مليئة بالحبوب"، منتقداً "كسر سلسلة التصدير التقليدية" بسبب حصار الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وأوضح آسفاً "لا يمكننا الآن سوى استخدام الطرق والسكك الحديد والأنهار".

وأضاف المسؤول الأوكراني "عندما باشرت روسيا غزوها، كانت تعلم جيداً التداعيات التي قد تترتب على ذلك، ليس فقط على أوكرانيا ولكن أيضاً على العالم بأسره".

وحذر وزير الخارجية الأوكراني من خطر محتمل "لأزمة غذائية ممتدة لسنوات" إذا استمر تعطيل تصدير الحبوب في الأشهر المقبلة، لأن "ذلك سيضر بقدرة مزارعينا على إنتاج المحصول الجديد".

لكن كوليبا أكد أن "أوكرانيا ستواصل العمل مع البلدان الإفريقية لضمان وصول كل السلع المباعة بموجب عقود إلى الأسواق الاستهلاكية".