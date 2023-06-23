 الأمن الروسي يحبط محاولة تهريب سيزيوم مشع إلى خارج البلاد - بوابة الشروق
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الأمن الروسي يحبط محاولة تهريب سيزيوم مشع إلى خارج البلاد

موسكو (د ب ا)
نشر في: الجمعة 23 يونيو 2023 - 11:15 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 يونيو 2023 - 11:15 ص
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض على 5 أشخاص حاولوا تهريب كيلوجرام من مادة السيزيوم 137 المشع، "لاستخدامها في إلحاق الضرر بمصالح روسيا في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا".

وقالت إدارة الاتصال بجهاز الأمن الفيدرالي إنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تم القبض على 5 أشخاص بحوزتهم المادة المشعة، كانوا يعتزمون تهريبها إلى خارج روسيا، بحسب ما ذكرته اليوم الجمعة قناة "آر تي عربية" الروسية.

وأوضحت الإدارة أن المجموعة تمكنت، بتنسيق مع مواطن أوكراني، من الحصول على كيلوجرام من السيزيوم 137 مقابل 5ر3 مليون دولار بطريقة غير قانونية.

وأضافت أن المجموعة كانت تحاول تهريب المادة المشعة إلى خارج روسيا لاستخدامها بهدف الإضرار بالمصالح الروسية والتأثير على سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بإنتاج أسلحة دمار شامل واستخدامها لتشويه سمعة روسيا.

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