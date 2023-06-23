ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة متنوعة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، عدد 15 سفينة، بينما غادرته 18 سفينة متنوعة، وبذلك يصل اجمالي عدد السفن الراسية في الميناء 38 سفينة.



وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 23798 طن،

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50754 طن، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 161 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 424 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2531 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 126150 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 216614 طنًا.



كما غادره قطارين بحمولة إجمالية 2402 طن قمح، متجهان إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5900 شاحنة.