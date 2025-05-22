 قفزة في الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال مارس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قفزة في الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال مارس

علم اليابان
علم اليابان

نشر في: الخميس 22 مايو 2025 - 9:00 ص | آخر تحديث: الخميس 22 مايو 2025 - 9:00 ص

أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة اليوم الخميس ارتفاع قيمة الطلبيات على الآلات الأساسية في اليابان خلال شهر مارس الماضي بنسبة 13% شهريا إلى 090ر1 تريليون ين (61ر7 مليار دولار)، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 5ر1% مقابل ارتفاعها بنسبة 3ر4%  خلال فبراير.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الطلب على الآلات بنسبة 4ر8% خلال مارس في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 2ر2% بعد نموه بنسبة 5ر1% خلال الشهر السابق.

وتراجع  الطلب الحكومي على الآلات بنسبة 31% شهريا، وبنسبة 9ر16% سنويا إلى 9ر454 مليار ين، في تراجع الطلب الخارجي بنسبة 1ر13% شهريا لكنه ارتفع بنسبة 3ر9% سنويا إلى 1ر1264 مليار ين.

وارتفع الطلب على الآلات في اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي ككل بنسبة 9ر3% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وبنسبة 6ر5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتتوقع الحكومة تراجع الطلب خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 1ر2% مقارنة بالربع الأول من العام وتراجعه بنسبة 1% سنويا.


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