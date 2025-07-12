المجلس الوطني الفلسطيني يدعو برلمانات العالم للتحرك لوقف إبادة غزة

دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، السبت، رؤساء برلمانات العالم إلى التحرك العاجل لوقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة.

وفي رسالة وجهها لرؤساء البرلمانات، أكد فتوح على أن صمت العالم وتواطؤه شجع إسرائيل على الاستمرار في جرائمها، وفق وكالة الأناضول.

وقال فتوح: «ما يتعرض له شعبنا في غزة هو حرب إبادة مكتملة الأركان، تستهدف كل مقومات البقاء، في ظل صمت دولي مخز وتواطؤ مكشوف، شجع إسرائيل على مواصلة جرائمها».

وأضاف أنَّ هذه الحرب تهدد حق الشعب الفلسطيني في الحياة وتستهدف وجوده على أرضه.

في سياق آخر، أشار فتوح، إلى أن إسرائيل تواصل جرائمها بالضفة والقدس بالتوازي مع غزة، من خلال إطلاق العنان لعصابات المستوطنين والاعتداءات اليومية على المدن والقرى، وحرق المحاصيل وسرقة الثروات، والقتل والاعتداء الجسدي على المواطنين.

والجمعة، أقدم مستوطنون على قتل فلسطينيين اثنين في اعتداء على بلدة سنجل شمال مدينة رام الله (وسط)، أحدهما جراء ضرب مبرح، والآخر بإطلاق نار، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية.