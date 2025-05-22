يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، نهارا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على جنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 32 20

العاصمة الإدارية 32 19

6 أكتوبر 33 20

بنهــــا 32 20

دمنهور 31 19

وادي النطرون 32 20

كفر الشيخ 31 19

المنصورة 31 19

الزقازيق 32 20

شبين الكوم 32 19

طنطا 31 19

دمياط 26 20

بورسعيد 25 20

الإسماعيلية 33 17

السويس 33 18

العريش 25 14

رفح 25 15

رأس سدر 31 17

نخل 29 11

كاترين 29 11

الطور 29 21

طابا 28 20

شرم الشيخ 36 24

الاسكندرية 27 17

العلمين 27 18

مطروح 24 16

السلوم 28 17

سيوة 32 15

رأس غارب 32 22

الغردقة 33 22

سفاجا 32 23

مرسى علم 33 24

شلاتين 37 28

حلايب 34 25

أبو رماد 35 25

رأس حدربة 34 26

الفيوم 32 19

بني سويف 32 18

المنيا 33 17

أسيوط 32 16

سوهاج 35 18

قنا 38 21

الأقصر 37 21

أسوان 39 24

الوادي الجديد 37 21

أبوسمبل 39 24

- أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى



مكة 41 31

المدينة 45 31

الرياض 44 28

المنامة 38 30

أبوظبي 42 29

الدوحة 43 28

الكويت 49 32

دمشق 35 16

بيروت 23 21

عمان 32 16

القدس 28 14

غزة 24 19

بغداد 42 26

مسقط 36 33

صنعاء 31 14

الخرطوم 44 30

طرابلس 28 22

تونس 27 18

الجزائر 22 18

الرباط 24 16

نواكشوط 40 25

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى



أنقرة 29 12

إسطنبول 30 16

إسلام آباد 41 27

نيودلهى 41 29

جاكرتا 29 24

بكين 21 14

كوالالمبور 33 25

طوكيو 28 17

أثينا 27 15

روما 24 15

باريس 19 09

مدريد 24 10

برلين 16 06

لندن 17 08

مونتريال 13 06

موسكو 22 09

نيويورك 12 10

واشنطن 22 13

أديس أبابا 28 14