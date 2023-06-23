 تقارير.. الهلال السعودي يستهدف ضم محمد صلاح - بوابة الشروق
الجمعة 23 يونيو 2023 12:56 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

تقارير.. الهلال السعودي يستهدف ضم محمد صلاح

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 23 يونيو 2023 - 12:39 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 يونيو 2023 - 12:50 ص

كشف بعض التقارير الإعلامية القطرية، عن اهتمام نادي الهلال السعودي بـ محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لـ شبكة قنوات «الكأس» القطرية، فإن محمد صلاح أصبح الهدف الرئيسي لنادي الهلال السعودي، في الميركاتو الصيفي.

وأضافت الشبكة القطرية أن إدارة الهلال ترغب في تدعيم الخط الهجومي للفريق هذا الصيف، بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح.

وفي سياق متصل، يمتد عقد صلاح مع ناديه الحالي ليفربول حتى صيف 2025، ولا يمكن للاعب الانتقال إلى أي نادٍ دون الحصول على موافقة إدارة الريدز. 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك