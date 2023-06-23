كشف بعض التقارير الإعلامية القطرية، عن اهتمام نادي الهلال السعودي بـ محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لـ شبكة قنوات «الكأس» القطرية، فإن محمد صلاح أصبح الهدف الرئيسي لنادي الهلال السعودي، في الميركاتو الصيفي.

وأضافت الشبكة القطرية أن إدارة الهلال ترغب في تدعيم الخط الهجومي للفريق هذا الصيف، بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح.

وفي سياق متصل، يمتد عقد صلاح مع ناديه الحالي ليفربول حتى صيف 2025، ولا يمكن للاعب الانتقال إلى أي نادٍ دون الحصول على موافقة إدارة الريدز.