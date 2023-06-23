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اقترب النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، من الانتقال إلى فريق النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقًا لما ذكرته تقارير صحفية.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد بروزوفيتش مع ناديه الإيطالي في صيف 2026، وبالتالي لا يحق للاعب الكرواتي الانتقال لأي نادي هذا الصيف إلا بموافقة إدارة إنتر.

ووفقًا للصحفي الإيطالي الموثوق «فابريزيو رومانو»، فإن مفاوضات بروزوفيتش مع نادي النصر وصلت إلى المراحل النهائية، بشأن انتقاله إلى الدوري السعودي هذا الصيف.

وأضاف الصحفي الإيطالي أن هناك بعض الخلافات بين الطرفين بشأن العقد ستتم مناقشتها في الساعات القادمة.

وأتم رومانو أن بروزوفيتش وافق بالفعل على عرض النصر السعودي، ومنح وكيله الضوء الأخضر بشأن مناقشة بنود العقد والأمور المادية.