محمد إمام يشوق جمهوره بصورة من فيلم أبو نسب

نشر الفنان محمد إمام، صورة جديدة من فيلمه الجديد "أبو نسب" المقرر طرحه خلال موسم الصيف بدور العرض السينمائي، عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام.

وظهر إمام في الصورة بصحبة الفنانة ياسمين صبري، والفنان ماجد الكدواني، وعلق على الصورة قائلا: "انتظروا لقاء السحاب في فيلم أبو نسب، صيف 2023، إن شاء الله بجميع السينمات".

يذكر أن فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري، ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.