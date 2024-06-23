وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية يزور أوكرانيا ويبحث عددا من الملفات مع قادة نظام كييف

عقد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية جون باس اجتماعا مع مجموعة من السياسيين الأوكرانيين، وذلك خلال زيارته لأوكرانيا اليوم السبت.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي أن باس التقى خلال هذه الزيارة بكل من رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، وأندريه يرماك رئيس مكتب زيلينسكي، ووزير الخارجية دميتري كوليبا، ووزير الدفاع رستم عميروف، ووزير الصناعات الإستراتيجية ألكسندر كاميشين، بالإضافة إلى عدد من نواب البرلمان الأوكراني.

ووفقا للبيان تمت مناقشة "تأثير المساعدة العسكرية والاقتصادية الأمريكية الجديدة على أوكرانيا، والالتزامات الطويلة الأمد في مجال الدفاع والمجالات الأخرى، بالإضافة إلى الجهود الحالية لإعادة إعمار أوكرانيا".

ولفتت الوزارة إلى أنه بعد انتهاء زيارة باس لأوكرانيا توجه مباشرة إلى ألمانيا للقاء مع قيادة مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا.



قبل ذلك، أعلن مايكل كاربنتر مدير الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة تتوقع مشاركة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في قمة حلف "الناتو" في واشنطن.

في 18 يونيو، ذكرت صحيفة The Hill في مقال نشرته أنه يتوجب على حلف "الناتو" دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف في القمة المقبلة التي ستُعقد في واشنطن، وذلك لتعزيز التزامه بدعم أوكرانيا في الصراع مع روسيا.

وكانت المندوبة الأمريكية لدى حلف الناتو، جوليان سميث، قد أعلنت أن الحلف سيمنح العضوية لأوكرانيا بعد إجراء إصلاحات وانتهاء النزاع مع روسيا وبشرط موافقة جميع الحلفاء على قبولها.

وفي سبتمبر 2022، تقدمت أوكرانيا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي على أساس معجل، وقد أكدت المنظمة نفسها مرارا أن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أمر مستحيل بينما لا تزال أوكرانيا في حالة صراع.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن كييف تحاول الضغط على دول "الناتو" بشأن مسألة تلقي دعوة للانضمام إلى الحلف.

وحذر من أن انضمام أوكرانيا المحتمل ستكون له عواقب سلبية للغاية على الأمن الأوروبي وسيتطلب ردا حازما من روسيا.

ولفت بيسكوف إلى أن توجه كييف نحو الانضمام للحلف كان واحدا من أسباب بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن أوكرانيا لم تتم دعوتها للانضمام إلى الناتو لأن هناك أطماعا بين أعضاء الحلف، وخصوصا بولندا، بالسيطرة على المناطق الغربية من أوكرانيا، في حين أن دعوة كييف للانضمام إلى الناتو ستتطلب الاعتراف بالحدود الأوكرانية الحالية.