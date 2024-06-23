تصدرت معنى كلمة "تتلظى" محركات البحث في مصر بعد أن أدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية، الذي شمل السؤال المحير عن معنى تلك الكلمة، التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وخلال الامتحان، سئل الطلاب "أي من الكلمات التالية تعبر عن معنى "تتلظى الصدور لنعمتك"؟، فيما أتيح لهم الاختيار بين "تتطلع - تحقد - تتأسى - تتحسر"، لتكون الإجابة الصحيحة هي "تحقد"، علما بأن أغلب الإجابات رجحت خيار "تتطلع"، وفق ما نقلت شبكة "العربية".

معنى كلمة "تتلظى" ليس السؤال المحير الوحيد والأكثر إثارة للجدل في امتحانات اللغة العربية للثانوية العامة، فقد شهدت السنوات الماضية أسئلة جدلية تصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي أيضا.

جمع كلمة "قطر"

أثارت جمع كلمة "قطر" جدلا على منصات التواصل الاجتماعي أيضا بعد ورودها في امتحانات اللغة العربية للثانوية العامة 2024، حيث وصفه الطلاب بالمحير.

وجاءت الإجابة بأنه إن كان المقصود في القطعة "القُطْر" فجمعها أقطار، وإن كانت "القَطْر" فجمعها قِطار وقطارات وقطور.

ثلث التسعة كام؟

وثارت حالة من الجدل بين الأهالي وطلاب الثانوية العامة 2023 بعد امتحان اللغة العربية الذي شهد سؤالا اعتبره البعض غريبا لوجوده ضمن اختبار للغة العربية، حيث جاء "ثلث التسعة كام؟"، وهو ما قابله البعض بالسخرية لكونه لم يتناسب مع اللغة العربية.

وكان السؤال مستخرجا من فقرة داخل الامتحان، كان مكتوبا فيها أن "مستخدمي الإنترنت في تايلاند والفلبين والبرازيل يقضون 9 ساعات يوميا على الإنترنت على الأقل، ويمضون ثلث هذه الساعات على وسائل التواصل الاجتماعي".

جمع كلمة “وحي”

أثار سؤال جمع كلمة "وحي" في امتحانات اللغة العربية للثانوية العامة عام 2013، جدلا كبيرا، حيث تصدر حينها مواقع التواصل الاجتماعي، واشتكى الطلاب واعترض أولياء الأمور على السؤال "الصعب".

وفي حين سادت حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي حينها، وذكر البعض أن الإجابة وحيات وحاويح، كانت الإجابة الصحيحة لجمع كلمة "وحي" هي "وُحى".

جمع كلمة "شاي"

أثارت جمع كلمة "شاي" التي جاءت في امتحانات اللغة العربية الثانوية العامة أيضا حينها حيرة الطلاب، كونها كلمة تشير إلى المفرد والجمع أيضًا، فهي اسم جنس ليس لها جمع مشهور.

جمع كلمة "زهرة"

بالرغم من أن جمع كلمة زهرة يعد بسيطا ومألوفا، وسهلا كونها من الكلمات التي لها أكثر من جمع وليس كلمة واحدة فقط، إلا أن خلو الاختيارات في امتحان اللغة العربية حينها من الإجابات المألوفة مثل أزهار وزهور، جعلت بعضهم في حيرة من أمرهم، وأثارت جدلا كبيرا في المجتمع المصري.

جمع كلمة حليب

أما جمع كلمة "حليب" فقد كان من الأسئلة الأكثر غرابة في امتحانات اللغة العربية للثانوية العامة، حيث أثار جدلا كبيرا، رغم أنه كان ضمن الامتحانات التجريبية لطلبة الثانوية العامة وليست الامتحانات النهائية.

وكانت الإجابة عن سؤال جمع كلمة حليب أغرب، فحليب لا يجمع لأنه اسم جنس يصلح للقليل والكثير، والأصل في كلمة حليب الوصف للبن.

جمع كلمة أخطبوط

جاء هذا السؤال من بين أسئلة الامتحانات التجريبية لطلبة الثانوية العامة وليست الامتحانات النهائية، إلا أنه أثار الجدل والسخرية بشكل كبير.

وجاء الإجابة حينها أن كلمة "أخطبوط" كلمة أجنبية ومن الأسماء الدخيلة على اللغة العربية، لا يتيسر جمعها جمعًا مكسرًا، فتجمع جمعا مؤنثا سالما، فيصير الجمع الصحيح للكلمة "أُخْطُبُوطات".