وكالة فارس: الدفاع الجوي الإيراني يتصدى لطائرات إسرائيلية مسيرة في طهران ومدينة كرج جنوب العاصمة

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قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية إن الدفاع الجوي في طهران ومدينة كرج يتصدى لطائرات إسرائيلية مسيرة. كما أفاد موقع نور نيوز بهجوم جوي إسرائيلي يستهدف موقع بارشين العسكري جنوب شرقي إيران.