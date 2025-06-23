 وكالة فارس: الدفاع الجوي الإيراني يتصدى لطائرات إسرائيلية مسيرة في طهران ومدينة كرج جنوب العاصمة - بوابة الشروق
الإثنين 23 يونيو 2025 3:02 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمعارك إسرائيل مع إيران؟
النتـائـج تصويت

وكالة فارس: الدفاع الجوي الإيراني يتصدى لطائرات إسرائيلية مسيرة في طهران ومدينة كرج جنوب العاصمة


نشر في: الإثنين 23 يونيو 2025 - 2:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 يونيو 2025 - 2:44 ص

قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية إن الدفاع الجوي في طهران ومدينة كرج يتصدى لطائرات إسرائيلية مسيرة.

كما أفاد موقع نور نيوز بهجوم جوي إسرائيلي يستهدف موقع بارشين العسكري جنوب شرقي إيران.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك