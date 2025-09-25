اختبار طبي يحسم موقف زيزو من المشاركة في القمة

خاض أحمد مصطفى زيزو، لاعب النادي الأهلي، تدريبات فردية بالكرة، على هامش مران الفريق اليوم، الخميس، ضمن الاستعداد لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الإثنين المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويغيب زيزو عن الأهلي منذ مباراة إنبي في الجولة السادسة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، بسبب إصابة في العضلة الضامة.

وشارك زيزو في جزء من تدريبات الكرة اليوم بشكل فردي، بالإضافة للجري حول الملعب، ومن المنتظر أن يشارك في جزء من مران غدٍ، الجمعة.

ويخضع زيزو لفحص طبي غدًا، الجمعة، وبناء على نتيجة الفحص سيتحدد موقفه من العودة للتدريبات الجماعية، والعودة لقائمة الفريق أمام الزمالك.

ويغيب عن الأهلي للإصابة كلًا من محمد شكري، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، أحمد مصطفى زيزو، نيتس جراديشار وإمام عاشور.

وعاد أشرف داري في التدريبات الجماعية اليوم، فيما عاد مؤخرًا عمر كمال عبد الواحد، ياسين مرعي وياسر إبراهيم.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة القمة، المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، من 7 مباريات، فيما يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 17 نقطة من 8 مباريات.