حصل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على ركلة جزاء في مباراته أمام العين الإماراتي، الجارية لحساب منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويواجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فريق العين الإماراتي صباح اليوم الإثنين، على ملعب مرسيدس، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث تقدم السيتيزنز في الشوط الأول بثلاثة أهداف دون رد.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من ضائع في الشوط الأول، حصل مانشستر سيتي على ركلة ركنية، نُفذت عرضية، وتبين في الإعادة وجود دفع من رامي ربيعة على أحد لاعبي مانشستر سيتي.

واستدعى المصري محمود عاشور، حكم تقنية الفيديو في المباراة حكم الساحة لمراجعة الحالة، ليعود بعدها ويحتسب ركلة جزاء، مصحوبة ببطاقة صفراء لرامي ربيعة.

وتمكن إيرلينج هالاند من تسجيل ركلة الجزاء بنجاح في شباك العين الإماراتي، وهو أول أهدافه في بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد والسابق، كما أنه خامس أهداف فريقه في النسخة الجارية.

ويتواجد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، مع فرق الوداد البيضاوي المغربي، والعين الإماراتي، ويوفنتوس الإيطالي.