كوريا الجنوبية وماليزيا تتفقان على التعاون لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما

اتفق الرئيس الكوري الجنوبي "لي جاي ميونج" اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، على العمل معا بشكل وثيق لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما.

وأكد المسئولان أهمية العمل لتوسيع التعاون المتبادل الذي يعود بالنفع على الجانبين في عدة مجالات أبرزها التجارة والاستثمار والبنية التحتية والتحول الرقمي وصناعة الدفاع؛ بهدف إبرام اتفاقية التجارة الحرة الثنائية قبل نهاية هذا العام.

وتعهد لي - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية - بمواصلة تعزيز العلاقات القائمة على الثقة والصداقة التي أقامتها الدولتان على مدار أكثر من نصف قرن، مشيرا إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الخامسة والستين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

بدورها، قالت المتحدثة باسم الرئاسة في كوريا الجنوبية "كانج يو جونج" إن رئيس الوزراء الماليزي هنأ "لي" ـ خلال الاتصال ـ على فوزه في الانتخابات الرئاسية وعبر "لي" من جهته عن امتنانه له.