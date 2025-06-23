أجرى اليوم، المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، يرافقه المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، عدة جولات ميدانية على مخازن السلع الاستراتيجية بأنحاء المحافظة.

وتفقد حرز الله مخازن الجملة للسلع الغذائية الاستراتيجية، حيث راجع كفاءة هذه المخازن وإجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة، حفاظًا على جودة السلع وسلامة عمليات التخزين.

كما تفقد وكيل الوزارة أرصدة السلع الغذائية وكمياتها ونظام الصرف، مشددًا على المسئولين بالمخازن ضرورة تعزيز الأرصدة أولًا بأول، وزيادة الإتاحة من السلع، لضمان عدم حدوث أي نقص في أي سلعة تحت أي ظرف.

واستعرض حرز الله السلع التموينية والسلع الحرة، من حيث الأصناف والأسعار، مؤكدًا أهمية تيسير وسهولة الصرف للبقالين ومنافذ مشروع "جمعيتي"، بما يضمن تمكين المواطن السكندري من صرف مستحقاته من خلال تنوع منظومة السلع المتاحة.

وفي ختام جولاته، أدلى حرز الله بتصريحات لمركز الإعلام والاتصال السياسي بالمديرية، أكد فيها أن المديرية تتابع يوميًا أرصدة السلع الاستراتيجية، وأنه يوجد مخزون استراتيجي كافٍ وآمن من السلع الأساسية والتموينية: "لا يوجد أي نقص في أي سلعة غذائية على مستوى المحافظة".