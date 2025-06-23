الخطوط الجوية الجزائرية تلغي رحلتين إلى الدوحة ودبي

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، المملوكة للدولة، اليوم الاثنين، إلغاء رحلتيها المتوجهتين إلى دبي والدوحة، على خلفية "الظروف الراهنة" التي حالت دون إتمام الرحلات في مواعيدها المقررة.

وجاء في بيان للشركة الجزائرية، "تم إلغاء الرحلة إيه 4062المتوجهة إلى دبي، والتي كانت من المقرر أن تغادر في الساعة العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي، بالإضافة إلى الرحلة رقم إيه إتش 4078المتوجهة إلى الدوحة، والتي كان من المفترض أن تقلع عند الساعة منتصف الليل و55 دقيقة".

وأعربت الخطوط الجوية الجزائرية عن بالغ أسفها لهذا "الظرف الخارج عن إرادتها"، مؤكدة التزامها بإبلاغ المسافرين بكل المستجدات ذات الصلة في أقرب وقت.

وأعلنت قطر والإمارات والبحرين إغلاق مجالها الجوي، في اعقاب الهجوم الإيراني الذي استهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.