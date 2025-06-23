كويكا الكورية: نهدف إلى رفع مستوى التعليم الفني بمصر ودعم الشباب في الصعيد للوصول لأهدافهم المهنية

نظمت وكالة التعاون الدولي الكورية (KOICA)، بالتنسيق مع جامعة بني سويف التكنولوجية (BTU)، معرضًا لتوظيف خريجي عام 2025 ولمشاريع التخرج لطلاب الجامعة، وذلك في إطار دعمها للجامعة من خلال مشروعين رئيسيين.

فمنذ تأسيس جامعة بني سويف التكنولوجية في عام 2016، تعاونت كويكا وجامعة بني سويف التكنولوجية لتطوير مناهج التعليم التكنولوجي على مستوى الجامعي، بمساهمة تبلغ حوالي 14 مليون دولار أمريكي من الحكومة الكورية.

أقيم الحدث يوم الاثنين في مقر جامعة بني سويف التكنولوجية، ويهدف معرض التوظيف إلى تمكين الطلاب من خلال ربط التميز الأكاديمي بسوق العمل.

وفي الوقت نفسه، قدّم معرض مشاريع التخرج 26 مشروع تخرج مبتكرًا حظيت باهتمام كبير من أصحاب العمل والمستثمرين المحتملين، مما عزز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار. وقد أتاح هذا الحدث فرصة ممتازة للطلاب للتواصل مع شركاء الصناعة.

حضر الفعالية جينيونغ كيم، مديرة مكتب كويكا في مصر، والمستشار الاقتصادي للسفارة الكورية بمصر، جيهيون يانغ، إلى جانب الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، والدكتور جان هنري، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، والدكتور محمد وطني، مستشار المجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، ورؤساء الجامعات التكنولوجية، وممثلين عن المجتمع الصناعي.

افتتحت الفعالية بكلمة ترحيبية للدكتور جان هنري، الذي أكد أهمية التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية. وأعرب عن امتنانه لكويكا والشركاء الصناعيين، مسلطًا الضوء على أهمية ربط الطلاب بسوق العمل.

كما شجع الدكتور جان، الشركاء الصناعيين، على التفاعل مع الطلاب، قائلاً: "أدعو شركائنا الصناعيين إلى الاستفادة من هذا المؤتمر، والتحدث مع طلابنا الموهوبين، والاستفادة من مهاراتهم وإبداعهم".

وعقب ذلك، ألقى محافظ بني سويف، كلمته قائلا: "تُعد العلاقة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية واحدة من أعظم صور التعاون المثمر، والذي أثمر عن مشروعات تعليمية وتنموية هامة، في مقدمتها جامعة بني سويف التكنولوجي".

وتابع: "اليوم، نشهد تتويجًا لهذا التعاون البنّاء هنا في محافظة بني سويف، من خلال توفير فرص عمل حقيقية للطلاب والخريجين، وهو ما يُعد أحد أبرز أشكال نجاح هذه الشراكة الدولية، التي تربط بين التعليم وسوق العمل بشكل مباشر".

وأشار إلى أنه "من حسن حظ محافظة بني سويف، أن تحتضن اثنتين من أهم المؤسسات التعليمية المتخصصة: الجامعة التكنولوجية والجامعة العمالية المتوقع تحويلها لجامعة تكنولوجية، وهما مؤسستان تهدفان إلى دعم استراتيجية التنمية الاقتصادية، وتعزيز قطاع الصناعة، بما يُسهم في ربط التعليم باحتياجات سوق العمل".

واختتم كلمته مؤكدا أن التعليم المرتبط بالتوظيف هو حجر الأساس لأي نهضة اقتصادية حقيقية، وتسعى الحكومة من خلال هذه الكيانات الواعدة إلى بناء كوادر فنية ومهنية تواكب متطلبات التنمية الشامل

ومن جانبها، قالت جينيونغ كيم مديرة الوكالة الكورية للتعاون الدولي "إنه لشرف عظيم أن أهنئكم على إقامة معرض مشاريع التخرج ومعرض التوظيف لعام 2025 في جامعة بني سويف التكنولوجية. يسعدني أن أكون جزءًا من هذا الحدث المهم، حيث نقدر مشاريع الطلاب ونتعاون مع شركاء الصناعة".

وأضافت: “ما يجعل اليوم ملهمًا هو الطاقة الحيوية التي أراها في مساهمات طلابنا. إننا نهدف إلى رفع مستوى التعليم الفني في مصر ودعم الشباب المصريين في صعيد مصر للوصول إلى أهدافهم المهنية".

كما ألقى البروفيسور تشوي سيونغ جو مدير المشروع الكوري، كلمةً ركز فيها على الدور الحاسم للتكنولوجيا في تشكيل أسواق العمل المستقبلية.

وفي ختام الفعالية، كرمت كويكا وجامعة بني سويف التكنولوجية، الشركاء الصناعيين لدعمهم القيّم للطلاب، وأعلنوا عن الفائزين بمشاريع التخرج، حيث كانت المنافسة شديدة، مما صعّب على المُقيّمين اختيار المشاريع المتميزة من كل برنامج. وفي النهاية، تم اختيار مشروع واحد من كل قسم في الجامعة، بما في ذلك الميكاترونيكس، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأوتوترونيكس، والطاقة المتجددة.

وعلى هامش الفعالية، سلمت كويكا والجامعة شهادات للطلاب الذين أكملوا برامج اللغة الكورية وعلوم الحاسوب، بالإضافة إلى دورة متخصصة في البرمجيات الصلبة، والتي تعد جزءا من المنهج الدراسي.

يأتي هذا الجهد جزءًا من برنامج "كوريا أصدقاء العالم" (WFK)، حيث دعم متطوعو كويكا الطلاب في تعليم اللغة الكورية وعلوم الحاسوب، واستفاد من البرنامج حوالي 100 طالب في مختلف الفصول الدراسية.