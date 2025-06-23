ألفاريز: سنفوز بثلاثية أمام بوتافوجو وسننجح في التأهل بالمونديال

أكد الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، أن فريقه سيحقق المطلوب أمام بوتافوجو البرازيلي، بتسجيل 3 أهداف خلال المواجهة الحاسمة مساء الإثنين في ختام دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال جوليان ألفاريز في تصريحات صحفية من ملعب ميموريال كوليسيوم الأولمبي بلوس أنجلوس: "يجب أن نسجل 3 أهداف، وسنسجلها، ما نحتاجه غدًا هو أن نكون حاسمين وفعالين. لسنا بحاجة إلى مباراة مثالية، بل إلى استغلال كل فرصة".

ورغم غيابه عن التسجيل في البطولة حتى الآن، شدد ألفاريز على أن أتلتيكو لا يزال يملك مصيره بيده: "هذه فرصة للعبور. نحن بحاجة لتسجيل 3 أهداف، وسنذهب من أجل ذلك".

وأضاف: "الفريق في حالة جيدة، نمتلك الثقة الكافية، ونؤمن بقدرتنا على تحقيق التأهل".

ويصطدم أتلتيكو مدريد ببوتافوجو في مواجهة لا تحتمل أنصاف الحلول، حيث يحتاج الروخيبلانكوس إلى الفوز بفارق 3 أهداف لمعادلة رصيد باريس سان جيرمان وبوتافوجو (6 نقاط)، والتفوق بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة.