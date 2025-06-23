لجنة دولية: هجمات إسرائيل على إيران خلفت مآس كبيرة

أعلنت اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إيران، والتابعة للأمم المتحدة، أن الهجمات الإسرائيلية على إيران تسببت في "معاناة نفسية شديدة" للسكان، مشددة على ضرورة خفض التوتر المتصاعد بين الطرفين، وداعية جميع الأطراف إلى "الاحترام العاجل للقانون الدولي".

جاء ذلك في تقرير أصدرته اللجنة بشأن الاشتباكات التي اندلعت عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران، الإثنين، وأوضح التقرير أن هذه الهجمات أسفرت عن مآسٍ كبيرة، وطالب بضرورة حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان.

وفي ظل تصاعد التوتر بين الطرفين، جدّد التقرير الدعوة إلى "الالتزام العاجل بالقانون الدولي".

وأشار التقرير إلى أن التصعيد بدأ في 13 يونيو الجاري، بعد الغارات الجوية الإسرائيلية، وازداد حدة مع الهجمات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية في إيران نهاية الأسبوع، ما تسبب في صدمة نفسية واسعة بين الشعب الإيراني.

وجاء في التقرير: "قُتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، خلال الغارات الجوية الإسرائيلية، وفرّ ملايين الأشخاص من المدن الكبرى خوفًا من المزيد من الهجمات. وعلى الرغم من تأكيد الحكومة الإسرائيلية أنها استهدفت مواقع عسكرية، فإن الهجمات التي طالت مبنى التلفزيون الرسمي الإيراني وأودت بحياة ثلاثة أشخاص، بالإضافة إلى عمليات اغتيال مباشرة لعلماء، تُعد خرقًا لمبدأ التمييز في القانون الدولي الإنساني".

وأوضح التقرير أن الغارات الجوية الإسرائيلية، وأوامر الإخلاء القسري، تسببت في موجات نزوح داخلي ضخمة من العاصمة طهران، وأن افتقار المناطق الحضرية المزدحمة إلى أنظمة إنذار فعالة، وضعف الوصول إلى ملاجئ آمنة، زاد من هشاشة السكان المدنيين في مواجهة الهجمات.

واختتم التقرير بتجديد الدعوة لجميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والحرص على حماية المدنيين.

وفجر الأحد، لم تكتف الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري والاستخباري واللوجستي للعدوان الإسرائيلي على إيران، وشنت غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية.

ومنذ 13 يونيو الجاري تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

وفي وقت سابق الاثنين، أفاد التلفزيون الإيراني الحكومي، ببدء عملية عسكرية أُطلق عليها اسم "بشائر الفتح"، استهدفت قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر.

فيما أشارت وكالة "إرنا" الإيرانية، إلى شن هجوم صاروخي أيضا على قاعدة أمريكية في العراق.