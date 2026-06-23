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أعلنت الشرطة مقتل شخصين في حادث إطلاق نار وقع بمكتبة في شمال كاليفورنيا، أمس الاثنين (بالتوقيت المحلي)، والقبض على المشتبه به.

وقال بيلي ألدريدج، قائد شرطة المدينة، خلال مؤتمر صحفي، إن الشرطة استجابت لاتصال طوارئ (911) بعد الساعة الخامسة مساء بقليل، حيث سمعت أصوات إطلاق نار وصراخ من داخل فرع مكتبة مقاطعة بوت في مدينة شيكو.

وأوضح أن المشتبه به هرب من الباب الخلفي للمكتبة بمجرد دخول رجال الشرطة، وأضاف أن قوات إضافية من شرطة إنفاذ القانون كانت متواجدة خلف المكتبة، ألقت القبض على المشتبه به.

وقال ألدريدج: "لقد كان حادث هذا المساء محزنا جدا، ومؤلما بالنسبة للكثير من الأشخاص، ومؤلما جدا لمجتمعنا".

وتم إغلاق الشوارع المحيطة بالمكتبة بصورة مؤقتة، وتم إنشاء مركز لجمع شمل العائلات للأشخاص الذين كانوا داخل المبنى.

وتم نقل طفل مصاب بجروح طفيفة إلى المستشفى.

وقال ألدريدج إنه ليس هناك تهديد خطير على المواطنين، وأن جهات إنفاذ القانون تجري تحقيقا بشأن حادث إطلاق النار.

ولم تكشف الشرطة عن اسم المشتبه به، أو عن تفاصيل بشأن الدوافع وراء إطلاق النار. وذكرت جهات إنفاذ القانون أنها تعتقد أن الشخص الذي أطلق النار نفذ الهجوم بمفرده.

كما لم تكشف جهات إنفاذ القانون عن أسمي القتيلين حتى يتم إبلاغ ذويهما.

وحث مسؤولو المقاطعة المواطنين على تجنب المنطقة، وأفادوا بإغلاق جميع فروع مكتبات مقاطعة بوت اليوم الثلاثاء.

وقدمت المقاطعة في منشور على منصة فيسبوك، "بالغ التعازي لجميع المتضررين، بمن فيهم الضحيتين وذويهما والعاملين في المكتبة وجميع من تأثروا بهذا الحادث المأساوي".