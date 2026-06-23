كشفت حكومة ولاية أوتار براديش الهندية أن المبنى التجاري ، الذي احترق أمس في مدينة لكناو وأودى بحياة 15 شخصاً، بينهم طلاب، وأصاب سبعة آخرين، كان صدر بحقه أمر هدم في عام 2016 بسبب مخالفات بناء، غير أن القرار أُلغي بعد أقل من شهرين من صدوره.

وأفادت وكالة أنباء " برس ترست أوف إنديا" اليوم الثلاثاء، بأن الهيئة المختصة التي أصدرت قرار هدم المبنى الذي يقع في القطاع "د" بمنطقة أليجانج الراقية، في 10 مايو عام 2016 ، تراجعت عن القرار بعد شهرين فقط في 5 يوليو من نفس العام، دون توضيح الأسباب التي أدت إلى هذا الإلغاء، مما يطرح تساؤلات حول ملابسات التراجع عن القرار.

وأدى الحريق الضخم الذي شب في المبنى بعد ظهر أمس، إلى مقتل 15 شخصا معظمهم من الطلاب بمركز للرسوم المتحركة بالطابق الثاني، ولم تُعرف بعد أسباب الحريق.

وأفاد شهود عيان بأن عدداً من المحاصرين قفزوا من المبنى في محاولة للنجاة، بينما التهمت النيران الهيكل بالكامل، والذي كان يضم أيضاً عيادة بيطرية.

وهرعت 14 عربة إطفاء، منها مركبة مزودة بمنصة هيدروليكية، إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران.