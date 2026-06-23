أوكرانيا: مقتل وإصابة نحو 1400 عسكري روسي خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و394 ألفا و530 فردا، من بينهم 1390 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع فيسبوك، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12050 دبابة، و24812 مركبة قتالية مدرعة، و44604 نظام مدفعية، و1887 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1437 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 436 طائرة حربية، و353 مروحية، و368015 طائرة مسيرة، و4787 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و110827 من المركبات وخزانات الوقود، و4329 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.