شهيد ومصابون جراء غارة للاحتلال على خيمة نازحين غرب خان يونس

استشهد مواطن فلسطيني، وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، بغارة إسرائيلية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، بانتشال شهيد وعدة مصابين جراء غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة للنازحين في مواصي مدينة خان يونس.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، خرق اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات النسف وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفاد مصدر محلي بأن آليات الاحتلال أطلقت النار شرقي خان يونس جنوبي القطاع، وسط قصف مدفعي. كما نفذت قوات الاحتلال عملية نسف شرقي مدينة خان يونس.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار وعددًا من القذائف قبالة مدينة رفح جنوبي القطاع. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة شمال غربي مدينة غزة.

من جهتها، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ: 4 شهداء، و20 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 1027 شهيدًا، و3280 إصابة، و785 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 73 ألفًا و39 شهيدًا، و173 ألفًا و388 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.