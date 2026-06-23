شهيد وجريحان إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على مواطنين بالنبطية الفوقا جنوب لبنان

استشهد شاب، وأصيب اثنان بجروح، جراء إطلاق جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي نيران رشاشاتهم باتجاههم عندما كانوا قرب جرافة تعمل على فتح الطريق في حي الدير في بلدة النبطية الفوقا.

وبحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الثلاثاء، نُقلت الإصابات إلى مستشفى النجدة الشعبية اللبنانية في النبطية.

يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تستمر ثلاثة أيام، ضمن مسارين أمني وسياسي، لبحث آلية تطبيق «المناطق التجريبية» في جنوب لبنان وتثبيت وقف إطلاق النار الذي أُعلن في إطار الاتفاق الأمريكي ـ الإيراني الموقّع في سويسرا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية–الإسرائيلية ستُعقد في واشنطن خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، في بيان، إن وزير الخارجية ماركو روبيو، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، مشيرًا إلى أنه شدد مجددًا على ضرورة نزع سلاح «حزب الله»، بحسب قوله.

ويمثل الجانب اللبناني وفدان أمني وسياسي، بحضور سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى معوض، فيما يترأس الجانب الإسرائيلي السفير يحيئيل ليتر، بمتابعة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس.

ويشرف على المفاوضات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي يبدأ جولة خليجية تستمر ثلاثة أيام.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، تُجرى المحادثات عبر فريقين منفصلين: سياسي وعسكري، حيث يضم الفريق السياسي السفير الإسرائيلي لدى واشنطن ومسئولين من مجلس الأمن القومي.

ويشارك في الفريق العسكري مسئولون بارزون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بينهم رئيس قسم الاستراتيجية عميحاي ليفين، والقائم بأعمال الملحق العسكري إريك بن داف.