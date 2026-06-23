تشدد ولاية تكساس الأمريكية القيود المفروضة على أساطيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة، في أعقاب وقوع حادث مميت في دالاس عندما أعاقت مركبة مجهولة طريق رجال الإطفاء أثناء توجههم للتعامل مع وضع حادث طارئ.

وتعطل رجال الإنقاذ لأكثر من ثلاث دقائق خلال وقوع انفجار غازي مميت في أواخر مايو الماضي، عقب أن أخفق نظام الذكاء الاصطناعي في إبعاد المركبة عن الطريق.

ووقعت مشكلة أخرى عندما فتح مسلح النيران على حانة بوسط أوستن في مارس الماضي. وهرعت سيارات الإسعاف إلى مسرح الحادث لكنها علقت وراء سيارة " وايمو" ذات القيادة تجمدت على الطريق إلى موقع الحادث أثناء محاولة الدوران.

وفي النهاية، اضطر رجل شرطة لقيادة السيارة وتحريكها، وفقا لتسجيلات المدينة.

وتفرض مثل هذه الحوادث ضغطا على النواب المحليين لتطبيق متطلبات رسمية تتعلق بالتراخيص وخطط طوارئ إجبارية وخدمات شكاوى عامة وصلاحيات تدخل تنظيمي أكثر صرامة .

ويفرض قانون تكساس الجديد قواعد أكثر صرامة على شركات السيارات ذاتية القيادة التي تعمل في الولاية من أجل تلبية هذه المتطلبات.

ورصدت شبكة " سي إن إن " الأمريكية مئات الحوادث التي قامت فيها السيارات ذاتية القيادة بحركات خطيرة على الطرق، وواجهت صعوبة في التعامل مع عوائق يتعامل معها البشر بصورة ملائمة بشكل غريزي.

وتقوم السيارات ذاتية القيادة بتجاوز الإشارات الحمراء وتسير في مسار السيارات القادمة أو نحو مواقع تشهد جرائم، كما أنها تخفق في التعرف على علامات إغلاق الطرق للطوارئ وتقترب للغاية من سائقي الدراجات أو المشاة الذين يسيرون بصورة غير قانونية أو يعبرون الطريق فقط. وهذا النوع من الأخطاء من المفترض أن تكون السيارات ذاتية القيادة مبرمجة على تجنبها.

وخلال الشهرين الماضيين، استدعت شركة وايمو الآلاف من المركبات، وعلقت عمليات في عدة مدن، عقب أن سارت سيارات أجرة ذاتية القيادة في شوارع تملؤها المياه، بما في ذلك سان أنطونيو، حيث جرفت مياه الفيضانات سيارة وايمو لم يكن بها أحد.

وقالت وايمو إن سياراتها ذاتية القيادة جعلت الطرق أكثر أمانا، وإنها أفضل من السائقين البشر، خاصة عندما يكون الأمر أكثر أهمية . وأضافت الشركة إن احتمالية تسببها في حوادث تسفر عن إصابات خطيرة أقل بواقع 13 مرة.

وحتى أولئك الذين يدعون للحذر يدعمون هذه التكنولوجيا ، يقولون إنها ستتحسن وتتمتع بإمكانية تغيير سلامة الطرق، فقط إذا تعاملت الشركة وجهات التنظيم الحكومية مع المشاكل التي تظهر بجدية.

ويأتي تشديد القيود في تكساس في ظل تدقيق مستمر بشأن ما إذا كانت سيارات الأجرة ذاتية القيادة آمنة بصورة كافية لكي تصبح خدمة يومية حول العالم. ويشار إلى أن هذا النوع من السيارات ينتشر في الصين منذ أعوام، ولكن المخاوف قائمة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتمثل هذه اللحظات اختبارا للسلطات، التي تواجه تحدي ضمان ليس فقط قدرة السيارة على القيادة، ولكن أيضا ما إذا كان يمكنها الاندماج بسلاسة في سيناريوهات العالم الحقيقي غير المتوقعة.

وفي أتلانتا هذا العام، اجتاحت عشرات سيارات وايمو ذاتية القيادة منطقة سكنية، وقامت بالالتفاف بصورة متكررة وإغلاق طريق مسدود هادئ .

ويحدث " غزو وايمو" غير المعتاد عندما يؤدي عطل برمجي لتوجيه عدة سيارات أجرة ذاتية القيادة التي لا تقل أي ركاب إلى نفس الحلقة المفرغة، مما يصيب السكان بالغضب ويثير مخاوف بشأن سلامة الأطفال والحيوانات الأليفة .

وفي الصين، يتم استخدام الآلاف من سيارات الأجرة ذاتية القيادة، ومع ذلك لا يشارك المواطنون دائما التفاؤل الرسمي بشأن التقدم التكنولوجي دون تحفظ.

وعلاوة على العدد الكبير من سائقي سيارات الأجرة الذين يخشون فقدان وظائفهم، فإن الكثير من الصينيين لديهم مخاوف تتعلق بالسلامة. والمشكلة هنا أيضا تتعلق بزيادة الافتقار للشفافية.

وعندما توقفت أكثر من 100 سيارة أجرة ذاتية القيادة في ووهان . قالت الشركة المشغلة "بايدو " إنها عادة لا ترد على أسئلة وسائل الإعلام. ورسميا، فإن التفسير المبهم هو أن " عطلا بالنظام" هو المسؤول عن العطل.

وفي المراحل الأولى من تطوير السيارات ذاتية القيادة، لم ينبع الإخفاق غالبا من الإدراك فقط، ولكن أيضا بسبب الانفصال بين عملية اتخاذ القرار الذاتي وتفسير الإشارات الخارجية والبشرية.

وعلى الرغم من تشديد تكساس للقواعد، فإن وايمو تمضى في خططها للتوسع. وفي الثالث من يونيو الجاري، تم إطلاق نوع جديد من سيارات الأجرة ذاتية القيادة يدعى " أوجاي" في عدة مدن. وتم تطوير هذا النوع بالتعاون مع شركة "زيكر"، وتزويدها بنسخة الجيل السادس من برامج وايمو.

ولم يتضح ما إذا كانت هذه التغيرات في المنتج سوف تحسن الاستجابة للطوارئ.