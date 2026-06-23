سادت حالة من الصدمة والغضب في محافظة الضالع بجنوبي اليمن عقب الانفجار الذي وقع أمس الاثنين وأودى بحياة أربعة أطفال، إضافة إلى 13 مصابا آخرين .

وذكرت صحيفة "الأيام" اليمنية أن الانفجار من أكثر الحوادث دموية التي استهدفت الأطفال بمحافظة الضالع خلال الفترة الأخيرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية وطبية قولها إن "جسما متفجرا من مخلفات الحرب زرعته مليشيا الحوثي في قرية الريبي شمال منطقة حجر بمحافظة الضالع انفجر بشكل مفاجئ أثناء وجود مجموعة من الأطفال في المنطقة القريبة من خطوط التماس، مخلفاً مشاهد مأساوية وحالة من الذعر والحزن بين أهالي القرية، فيما وصفت إصابات عدد من الأطفال بالحرجة والخطيرة.

وقال متحدث جبهة ومحور الضالع فؤاد قائد جباري: "أسفرت الحصيلة الأولية للحادثة المأساوية حتى الآن عن ارتقاء أربعة أطفال شهداء، بينهم ثلاث فتيات وطفل، إضافة إلى إصابة 13 طفلا آخرين بجروح متفاوتة، بعضها وصف بالخطير ليرتفع عدد الضحايا إلى 17 طفلا، تتفاوت أعمارهم مابين ستة إلى 14 سنة".

وأكد جباري أن "الحادثة تمثل امتداداً للمأساة الإنسانية التي تتسبب بها الألغام ومخلفات الحرب المنتشرة في المناطق القريبة من خطوط المواجهة".

وكان محافظ الضالع اللواء الركن أحمد قائد القبة وجه برفع درجة الاستنفار في جميع المرافق الصحية وتسخير الإمكانات المتاحة لتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين.

ودعا محافظ الضالع المنظمات الدولية والجهات المختصة بنزع الألغام إلى مضاعفة جهودها لتطهير المناطق الملوثة بمخلفات الحرب، محذراً من استمرار الخطر الذي يهدد حياة المدنيين، ومشدداً على أهمية توسيع برامج التوعية المجتمعية بمخاطر الألغام والأجسام المتفجرة، خصوصاً في أوساط الأطفال.

ووفق الصحيفة ، تسلط هذه الحادثة الضوء مجدداً على الخطر المستمر الذي تمثله الألغام ومخلفات الحرب المنتشرة في المناطق السكنية والزراعية، والتي تواصل حصد أرواح المدنيين، خصوصاً الأطفال، في العديد من المحافظات اليمنية.

ويحذر حقوقيون من استمرار التهديد الذي تشكله هذه المخلفات، مؤكدين أن الأطفال يبقون الفئة الأكثر عرضة للخطر بسبب جهلهم بطبيعة الأجسام المتفجرة المنتشرة في القرى والحقول ومحيط مناطق المواجهات.

وأشارت الصحيفة إلى أن محافظة الضالع تعد من أكثر المحافظات تضرراً من الألغام ومخلفات الحرب، حيث شهدت خلال السنوات الماضية عشرات الحوادث المماثلة التي أودت بحياة وأصابت المئات من المدنيين، وسط دعوات متكررة لتكثيف عمليات نزع الألغام وتطهير المناطق الملوثة وتعزيز برامج التوعية المجتمعية للحد من مخاطرها.

وسبق أن سقط عديد من اليمنيين بين قتلى وجرحى جراء انفجارات ناجمة عن مخلفات الحرب في عدة محافظات، بينما تواجه جماعة الحوثي اتهامات بزرع نحو مليوني لغم منذ بدء الصراع في البلاد قبل نحو 12 عاما بين الحكومة الشرعية والجماعة.