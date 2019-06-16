قائد كلية القادة السعودي السابق: الإرهاب هو سمة قطر وعنوانها الواضح

قال قائد كلية القادة والأركان السعودي السابق، شامي الظاهري، إن الإرهاب أصبح السمة المعروفة والعنوان لدولة قطر التي تقوم بمساعدة العصابات الإرهابية والدول التي تقوم بالإرهاب الدولي.

وأضاف في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، صباح الثلاثاء، أن ما تقوم به قطر بمساعدة تركيا في ليبيا وسوريا وفلسطين، يعد تدخلًا إرهابيًا واضحًا، مؤكدًا على دور قطر في دعم العمليات الإرهابية الموجودة في الدول العربية الإسلامية وجميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن قيام أمير قطر بشراء أسلحة تبلغ قيمتها 135 مليون دولار، ليس الهدف منها الدفاع عن قطر، وإنما دعم الإرهاب العالمي.

يأتي ذلك على خلفية نشر صحيفة "نيويورك تايمز" لتسجيل صوتي يكشف تورط الدوحة في تفجيرات الصومال، حيث أوضحت الصحيفة في تقريرها أن المكالمة الهاتفية تخص السفير القطري في الصومال، قال فيها رجل أعمال مقرب من أمير قطر إن المسلحين نفذوا التفجير في بوساسا لتعزيز مصالح قطر من خلال طرد منافسيها التابعين لإحدى دول الخليج.

وقتل 17 شخصا على الأقل وأصيب 28 آخرون في حادث انفجار قنبلة، أمس الاثنين، خارج فندق يقع بالقرب من المطار الدولي في العاصمة الصومالية مقديشو.