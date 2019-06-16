بئر العبد بشمال سيناء تستعد لإطلاق مشروع «البيت المنتج»

أكد العميد إيهاب فرغلي، رئيس مركز و مدينه بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، أنه جار التحضير للإعلان عن مشروع البيت المنتج لربات المنازل والشباب.



وأوضح رئيس مركز ومدينة بئر العبد أنه سيتم فتح باب تقديم لتمويل مشروعات البيت المنتج والقروض الزراعية وقروض الأغنام بمصاريف إدارية ٤% يتم تحصيلها مرة واحدة فقط لا غير وتشمل مشروعات البيت المنتج ( تربية الأرانب _ منحل _ خياطة _ مخبوزات منزلية _ او اي مشروع منتج في المنزل وليس مشروع تجاري).



وشروط المشروع أن يكون المتقدم للمشروع غير موظف وألا يكون السن أقل من ٢٠ عامًا ولا أكثر من ٥٥ عامًا.



و لابد من وجود ضامن للمتقدم للمشروع وان يكون الضامن موظفًا، وفي حاله الحصول على المبلغ المحدد لمشروع البيت المنتج ولم يتم البدء في تنفيذ المشروع في فتره أقصاها شهر من تاريخ استلام المبلغ سيطبق على المتقدم للمشروع الفائده البنكية.