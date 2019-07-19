منح تيسيرات للمواطنين الجادين في تقنين أراضي وضع اليد بالوادى الجديد

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قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، منح مزيد من التيسيرات للمواطنين الجادين للراغبين في تقنين أراضي وضع اليد مع إعطاء مهلة أخرى لسداد الرسوم المستحقة عليهم للمحافظة.

ووجه الزملوط، رؤساء المراكز بإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي المملوكة للدولة أولا بأول، بالإضافة إلى إزالة زراعات المواطنين غير الجادين فى تقنين أراضى وضع اليد والمماطلين في دفع الرسم والأقساط الأولى من ثمن الأرض، وطرح الأراضي الخاصة بهم في المزاد العلنى.

وشدد على زيادة أعداد العاملين بملفات تقنين وضع اليد لسرعة الانتهاء من كافة الملفات قبل عيد الأضحى خاصة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة وفقا للضوابط والمعايير المحددة.