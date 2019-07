ترامب يهنئ جونسون بفوزه برئاسة وزراء بريطانيا: سيكون عظيما

هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوريس جونسون، بعد فوزه في انتخابات حزب المحافظين، وتوليه رئاسة وزراء بريطانيا.

وكتب «ترامب»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، «تهانينا لبوريس جونسون على توليه منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة»، مضيفًا: «سوف يكون عظيمًا».

أعلن حزب المحافظين، مساء الثلاثاء، عن فوز بوريس جونسون، برئاسة الحزب خلفًا لرئيسة الوزراء، تيريزا ماي.

وانتهت أمس الاثنين، عملية تصويت أعضاء حزب المحافظين في الانتخابات البريطانية، لاختيار خليفة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great!