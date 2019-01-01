الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 7 فلسطينيين من الضفة الغربية عقب عمليات دهم وتفتيش لمنازلهم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية القول، إن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين، من منطقة جبل الموالح وسط بيت لحم، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما، كما اعتقلت 4 فلسطينيين من محافظة الخليل جنوب الضفة بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها، بالإضافة إلى اعتقال آخر من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، مشيرة إلى أن مواجهات اندلعت في مخيم الجلزون بين الشبان وجنود الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.