 إزالة 27 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة بالأقصر - بوابة الشروق
الخميس 23 يوليه 2020 6:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

إزالة 27 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة بالأقصر

الأقًر - أ ش أ
نشر في: الخميس 23 يوليه 2020 - 6:41 م | آخر تحديث: الخميس 23 يوليه 2020 - 6:41 م

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، برئاسة رئيس المدينة علاء عبد الجابر، حملة موسعة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، أسفرت عن تنفيذ 27 قرار إزالة تعديات، وذلك في إطار أعمال الموجة 16 من إزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة تنفيذاً لتوجهات الدولة بالتصدي بكل حسم لأشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وذكرت المحافظة - في بيان صادر عنها اليوم الخميس - أنه جرى تنفيذ 14 قرار إزالة تعديات بمنطقتي القرنة والضبعية، منها قرار على أرض ولاية الآثار بمساحة 55 مترا، و8 قرارات على أراضي ولاية ري بمساحة 920 مترا، و5 قرارات على أراضى أملاك الدولة بمساحة 600 متر.

وشارك في الحملة حجازي النحاس نائب رئيس مركز القرنة، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية وإدارة المتابعة الميدانية ومعدات الحملة الميكانيكية ومركز شرطة القرنة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك