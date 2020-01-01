إزالة 27 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة بالأقصر

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، برئاسة رئيس المدينة علاء عبد الجابر، حملة موسعة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، أسفرت عن تنفيذ 27 قرار إزالة تعديات، وذلك في إطار أعمال الموجة 16 من إزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة تنفيذاً لتوجهات الدولة بالتصدي بكل حسم لأشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وذكرت المحافظة - في بيان صادر عنها اليوم الخميس - أنه جرى تنفيذ 14 قرار إزالة تعديات بمنطقتي القرنة والضبعية، منها قرار على أرض ولاية الآثار بمساحة 55 مترا، و8 قرارات على أراضي ولاية ري بمساحة 920 مترا، و5 قرارات على أراضى أملاك الدولة بمساحة 600 متر.

وشارك في الحملة حجازي النحاس نائب رئيس مركز القرنة، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية وإدارة المتابعة الميدانية ومعدات الحملة الميكانيكية ومركز شرطة القرنة.