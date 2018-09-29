قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الفرق الطبية بمستشفى العزل في تمي الأمديد، ودعت المرضى بعد خروج 12 حالة من الحجر الصحي، وتم تسجيل صفر دخول حالات لليوم الثالث على التوالي، وانخفاض أعداد المرضى بها لأقل من 20 حالة.

وكان مستشفى العزل في مدينة تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية بدأ عمله لعزل المصابين بحالات فيروس كورنا المؤكدة ضمن 10 مستشفيات خصصتها وزارة الصحة لذلك الغرض للدقهلية والمحافظات المجاورة، وتم إغلاق عنبر كامل لقلة الحالات، وباقي عنبر واحد.

ويضم المستشفى 126 سريرا جاهزا لاستقبال المصابين، و25 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 25 جهاز تنفس و25 مونيتور وأسرة حضانات، في حال حدوث عمليات ولادة لأي من حالات الإصابة.