إندونيسيا تسجل 1906 إصابات جديدة و117 وفاة بفيروس كورونا

سجلت إندونيسيا ألف و906 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بها إلى 93 ألفا و657 حالة.



وأظهرت بيانات وزراة الصحة الإندونيسية اليوم الخميس أن إجمالي عدد الوفيات جراء كوفيد-19 ارتفع إلى 4 آلاف و576 حالة وفاة بتسجيل 117 حالة وفاة جديدة، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا جاكرتا بوست" الإندونيسية.



وارتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي من فيروس كورونا أيضا ليصل إلى 52 ألفا و164 حالة.



ومن بين حالات الإصابة الجديدة المعلنة اليوم، سجلت جاكرتا 470 إصابة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في العاصمة الإندونيسية حتى الآن إلى 18 ألفا و68 إصابة.



ولدى إندونيسيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا، بعد أن تجاوزت السبت الماضي الصين، التي بدأ فيها تفشي المرض.