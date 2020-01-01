ارتفاع عدد الوفيات في فلسطين بفيروس كورونا إلى 71 والحالات النشطة إلى 8411 حالة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية إلى 71 فيما بلغ عدد حالات الإصابة النشطة بالفيروس 8411 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية في الضفة الغربية ما يرفع عدد الوفيات في فلسطين إلى 71، مشيرة إلى أن أكبر الوفيات بعمر /95 عاما/ وأصغرهم بعمر /12 يوما/.

وأفادت الوزارة بتسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1270 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في فلسطين، مشيرة إلى وجود 16 حالة في غرف العناية المركزة، بينها خمس حالات موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الحالات النشطة في فلسطين وصلت إلى 8411، فيما ارتفع عدد حالات التعافي إلى 3394، بنسبة 6ر28% من مجمل الحالات المسجلة.

وفي سياق متصل وقعت الحكومة الفلسطينية اتفاقية دعم مالي مع الحكومة الفرنسية بقيمة 10 ملايين يورو لصالح الصحة والمياه والطاقة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في بيان أن الاتفاقية تتضمن صرف 3ر1 مليون يورو لمساعدة وزارة الصحة الفلسطينية لشراء أدوية ومعدات لمواجهة فيروس كورونا.