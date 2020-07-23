الصين تنظر بشأن عدم الاعتراف بجواز سفر «المواطنون البريطانيون فيما وراء البحار» كوثيقة للسفر

أعلنت الصين، اليوم الخميس، أنها تنظر بشأن عدم الاعتراف بجواز السفر الوطني البريطاني BNO (المواطنون البريطانيون فيما وراء البحار) كوثيقة للسفر.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على إعلان الحكومة البريطانية أمس أنها ستفتح مسارا خاصا جديدا للحصول على الجنسية البريطانية لما يصل إلى 3 ملايين من سكان "هونج كونج" المؤهلين اعتبارا من شهر يناير المقبل.

وقال "بين" إن الحكومة البريطانية تجاهلت احتجاجات الصين ومضت في طريقها بشأن منطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة، مؤكدا معارضة الصين الشديدة لهذا الأمر، وأن "الصين تنظر بشأن عدم الاعتراف بجواز السفر الوطني البريطاني (المواطنون البريطانيون فيما وراء البحار) كوثيقة للسفر".

وكانت الصين قد دعت في وقت سابق الحكومة البريطانية إلى التوقف عن استخدام قضايا هونج كونج للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وأعربت عن معارضتها لتصريحات رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" بمنح الحق لسكان منطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة بالعمل في المملكة المتحدة والحصول على جنسيتها بعد إصدار قانون الأمن القومي.

وتؤكد الصين أنه فيما يتعلق بجواز السفر الوطني البريطاني (المواطنون البريطانيون فيما وراء البحار)، فإن الجانب البريطاني في المذكرات المتبادلة بين الجانبين أكد أنه لن يمنح حق الإقامة للمواطنين الصينيين في هونج كونج الذين يحملون هذه الجوازات، محذرة من إجراء تغييرات من جانب واحد على الممارسة ذات الصلة.