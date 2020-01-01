وزارة الثقافة العراقية :نتابع باهتمام بالغ قضية الناشطة الألمانية المختطفة

دعت وزارة الثقافة والسياحة والأثار في العراق اليوم الخميس إلى إطلاق سراح المواطنة الألمانية المختطفة في العراق هيلا ميفيس.



وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: "تتابع وزارة الثقافة والسياحة والآثار باهتمامٍ بالغٍ قضية اختطاف صديقة العراق، والعراقيين الناشطة الثقافية الألمانية هيلا ميفيس التي اختطفتها جهة مجهولة قرب منزلها في منطقة الكرادة ببغداد".



وأضافت أنها "تجري اتصالاتٍ مكثفةً مع الجهات المعنية بالأمر، وتدعو إلى بذل المزيد من الجهود لإطلاق سراح الناشطة العاشقة لبغداد، والتي عُرفت بمواقفها المساندة لعودة الحياة الثقافية، والفنية إلى عافيتها".



وذكرت أنها "ترى أنَّ مثل هذه الحوادث تقوض الجهود الكبيرة التي يقدمها صناع الحياة في هذا البلد، والتضحيات الكبيرة التي بذلها مقاتلونا الأبطال في الدفاع عن الإنسانية ضد الإرهاب فضلاً عن أنها تشوه الصورة الجميلة المعروفة عن الإنسان العراقي بكرمه وعطائه، خاصةً وأن هيلا ميفيس كانت جسراً بين المثقفين العراقيين ومثقفي العالم".



وناشدت الوزارة "كل من له علاقة بهذه القضية أن يستجيب لصوت الإنسانية النابض، ويكون عوناً للخيرين من أبناء هذا الشعب في عودة الحرية لصديقة الثقافة العراقية هيلا ميفيس".