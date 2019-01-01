سول تعقد اجتماعا لاستراتيجية الدبلوماسية وسط تفاقم التوترات بين واشنطن وبكين

أعلن مكتب وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانج كيونج-هوا، اليوم الخميس، أنها سوف تستضيف اجتماعا لاستراتيجية الدبلوماسية الثلاثاء المقبل، إذ تسعى كوريا الجنوبية إلى وضع استراتيجية متسقة لتجنب التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، كيم إن-تشول -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- إنه من المقرر أن تتم مناقشة السياسة العالمية في ظل جائحة فيروس كورونا، وسبل المضي قدما في دبلوماسية كوريا الجنوبية.

ويأتي اجتماع التنسيق الاستراتيجي الثالث وسط خلافات بين أمريكا والصين بعدما أمرت أمريكا بإغلاق القنصلية الصينية في ولاية هيوستن، إذ أثارت التوترات بين واشنطن وبكين المخاوف من إمكانية انجراف البلدين نحو حرب باردة جديدة وهو ما يمثل تحديًا دبلومسيًا هائلًا لسول.

يذكر أن وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية طالبت خلال اجتماع الاستراتيجية الأخير الذي عقد ديسمبر الماضي بوضع استراتيجية "كسر القوالب" ومجموعة من المهام السياسية مثل تعزيز سبل التعاون مع كل الدول المجاورة وانتهاج سياسات متسقة بناءً على المصالح الوطنية.