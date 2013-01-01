وزيرة الدفاع اللبنانية تبحث أوضاع الجيش وتأمين قطع غيار الطائرات مع قبرص

بحثت نائب رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر، مع رئيسة البرلمان القبرصي أنيتا ديمتريو، الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية وسبل توطيدها، إضافة الى مشروع قانون يتعلق بتعليم اللغة العربية في الجامعات القبرصية.

جاء ذلك خلال زيارة عكر اليوم، إلى قبرص والتي التقت خلالها أيضًا وزير الدفاع القبرصي شارلمبوس بيتريدس، وبحثا الأوضاع الأمنية في لبنان والمنطقة، وسبل تطوير العلاقات الثنائية لا سيما العسكرية منها.

كما تطرقت المباحثات إلى أوضاع الجيش اللبناني والتعاون في مجال تأمين قطع غيار لطائرات الجازيل، وتم البحث في موضوع تمويل وتشييد مركز البحث والإنقاذ في لبنان.

وشددت عكر على ضرورة دعم الجيش اللبناني في ظل الأوضاع الصعبة التي تواجه لبنان، مشيرة إلى أنه بأمس الحاجة إلى مساعدة الدول الصديقة كقبرص وهي عضو في الاتحاد الأوروبي.

وأشادت الوزيرة إلى مشاركة قبرص في قوات اليونيفيل وبالمساعدات التي قدمتها قبرص للبنان عقب انفجار ميناء بيروت البحري، مؤكدة أن نظيرها القبرصي بيتريدس أكد دعم الجيش اللبناني وبإعادة تحريك ملف مركز البحث والإنقاذ.