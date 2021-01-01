الإسماعيلي يتجه إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق

إتجهت منذ قليل حافلة الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي إلى مدينة الإسكندرية، استعدادًا للدخول في معسكر مغلق اعتبارًا من يوم الجمعة حتى يوم ١ اغسطس المقبل.

وفضل ايهاب جلال المدير الفنى للدراويش إقامة معسكر مغلق خلال فترة التوقف الدولي الجارية، لنشر مزيد من الهدوء و الاستقرار على الفريق و محاولة علاج الأخطاء التي وقع بها اللاعبون خلال المباريات الأخيرة.

ويخوض الاسماعيلي مرانه الأول على ملعب فندق الإقامة بالإسكندرية مساء اليوم الجمعة استعدادًا للمواجهة الودية التي تجمعه مع نادي أبها السعودي يوم الاثنين المقبل.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين خلال المعسكر أمام نادي أبها السعودي ونادي كفر الدوار قبل التوجه إلى القاهرة يوم ١ اغسطس للدخول في معسكر مباراة بيراميدز.

ويستعد الدراويش لملاقاة نادي بيراميدز يوم ٢ من شهر أغسطس المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، كما تنتظر الفريق عدة مباريات قوية عقب لقاء بيراميدز أمام الأهلي و الزمالك و إنبي على التوالي.