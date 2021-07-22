اليونيسكو تحذف ميناء ليفربول من التراث العالمي

قررت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونيسكو العالمية للثقافة والتعليم، خلال جلستها الـ44 الافتراضية في الصين، حذف منطقة ميناء مدينة ليفربول في المملكة المتحدة من قائمة التراث العالمي، بسبب فقدان السمات العالمية التاريخية القيمة التي تميز المكان.



وقالت اليونيسكو في بيانها إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب المخاوف التي أثيرت في عام 2012 بشأن التطوير المقترح لمرسى السفن المهجور بالقرب من وسط المدينة، والذي قررت لجنة اليونسكو أنه "يضر بأصالة الموقع وسلامته".



وتشمل الإضافات الجديدة للواجهة البحرية للمدينة ملعب نادي إيفرتون لكرة القدم المقترح، والذي من المقرر افتتاحه موسم 2024 - 25، حيث يظهر عاليا مغطى بالزجاج ويعيق رؤية مباني المدينة الأثرية خلفه.



* ليفربول أهمية تاريخية

Liverpool loses its status as @UNESCO World Heritage Site. According to the UNESCO committee, dubious construction projects and years of poorly planned urban development have caused "irreversible loss" to the historic value of the English port city. pic.twitter.com/K5MmgSwHJG pic.twitter.com/7lBtxeSW4V — Basant elsharkawy (@Basantelsharka1) July 22, 2021

* معالم أخرى تم حذفها وأخرى أُضيفت لقائمة التراث

أضيفت ليفربول إلى قائمة التراث العالمي في عام 2004 تقديراً لدورها كواحدة من المراكز التجارية الرئيسية في العالم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، بالإضافة لتقنية الإرساء وأنظمة النقل وإدارة الموانئ الرائدة، وهي مدينة بحرية تاريخية.وأشارت تقارير إعلامية إلى أن قادة مدينة ليفربول يشعرون بالاستياء وخيبة الأمل من الأخبار وقد يفكرون في تقديم استئناف.وتظهر بعض الصور ميناء ليفربول قبل وبعد البناء، حيث كان يحتفظ بطابعه التاريخي قبل الإنشاءات الضخمة المطلة مباشرة على الميناء.كان أول مكان شطبته لجنة اليونسكو هو محمية المها العربي في عمان، في عام 2007، بعد مخاوف من الصيد الجائر وتدهور الموائل.ثم في عام 2009 أزيل وادي نهر إلبه في دريسدن بألمانيا، من قائمة التراث بعد بناء جسر طريق فالدشلوسشين عبر النهر.وبدأت هيئة الأمم المتحدة في تجميع قائمتها لمواقع التراث العالمي في عام 1972، حيث قامت بتسمية 12 موقعًا في البداية.وشملت هذه المواقع منتزه يلوستون الوطني في الولايات المتحدة وكنائس الكهوف في إثيوبيا في لاليبيلا.ويوجد اليوم أكثر من 1100 موقع مدرج في 167 دولة عضو من أفغانستان إلى زمبابوي.وتشمل الإضافات الأخيرة حديقة تي واهيبونامو في جنوب غرب نيوزيلندا، والتي تعد موطنًا لببغاء كيا، الببغاء الألبي الوحيد في العالم، والتاكهي النادرة والمهددة بالانقراض، وهي طائر كبير لا يطير.