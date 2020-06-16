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انتهت منافسات الدور التمهيدي لمنافسات القوس والسهم بدورة الألعاب الأولمبية والتي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو، خلال الفترة من 23 يوليو الي 8 أغسطس 2021.

حيث أقيمت منافسات القوس والسهم للسيدات، والتي تشارك فيها المصرية أمل أدم صاحبة المركز 242 على العالم.

انتهت الفترة الاولي للمنافسات حيث جاءت أمل في المركز 63 بإجمالي 290 نقطة.

وأنهت أمل الفترة الثانية من منافسات القوس والسهم بنتيجة 570 نقطة في المركز 63، وبذلك تواجه أمل في دور الـ 64 الكورية مينهي يانج المصنفة 143 عالميا والتي جاءت في المركز الثاني بإجمالي 677 نقطة يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021.

ومن المقرر أن تقام اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في نسختها رقم 32.