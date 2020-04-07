 الصحة الإسبانية: المؤشرات تنبأ بالحاجة إلى جرعة ثالثة من لقاحات ضد كورونا - بوابة الشروق
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الصحة الإسبانية: المؤشرات تنبأ بالحاجة إلى جرعة ثالثة من لقاحات ضد كورونا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 23 يوليه 2021 - 9:00 م | آخر تحديث: الجمعة 23 يوليه 2021 - 9:00 م

أعلنت وزيرة الصحة الإسبانية، كارولينا دارياس، اليوم الجمعة، أن كل المؤشرات تتجه ناحية الحاجة إلى جرعة ثالثة من لقاحات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ نظرًا إلى المتغيرات الجديدة للفيروس التي يمكن أن تقلل من الحماية التي توفرها اللقاحات الموجودة بالفعل.

وقالت دارياس، وفق ما نقلته صحيفة "إل باييس" الإسبانية، إن "كل شيء يشير إلى حقيقة أننا سنضطر إلى إعطاء جرعة ثالثة، فمن خلال الاتحاد الأوروبي، وقعنا على عقد مع شركة فايزر وموديرنا، ما يجب تحديده الآن هو متى سيتم أخذ هذه الجرعة".

وفي ردها عندما سئلت عما إذا كان يتعين على سكان إسبانيا التطعيم ضد كورونا كل عام، قالت "نعم بلا شك"، مشيرة إلى أن الهدف الحالي هو "الاستمرار في تطعيم الجميع حتى الوصول إلى 100% من السكان، إذا كان ذلك ممكنًا".

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