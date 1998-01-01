البنتاجون: واشنطن تواصل هجماتها الجوية دعما لقوات الأمن الأفغانية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية /البنتاجون/ جون كيربي، أن الولايات المتحدة شنت في الأيام الماضية ضربات جوية استهدفت حركة طالبان في دعم لقوات الأمن الأفغانية.



وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، نشره البنتاجون عبر موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة "تعمل من خلال الضربات الجوية لدعم قوات الدفاع الوطني الأفغانية".



وامتنع كيربي عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل التكتيكية لهذه الضربات الجوية.



وتابع قائلا :" ما زلنا قادرين على شن غارات جوية دعما لقوات الأمن الأفغانية، موضحا أن الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية لا يزال مخولا لإصدار مثل هذه الأوامر".



وبدأت الولايات المتحدة انسحابها من أفغانستان في أوائل مايو الماضي، مع انسحاب حوالي 95٪ من القوات الأمريكية إذ أن الموعد النهائي لإتمام الانسحاب هو 31 أغسطس المقبل، مما أثار القلق من أن الغياب سيمنح طالبان الفرصة لتحقيق مكاسب على الأرض.