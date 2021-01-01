أفغانستان تعلن مقتل 100 مدني في هجوم مسلح بولاية قندهار وتتهم طالبان بالمسئولية

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية ميروايس ستانيكزاي عن مقتل 100 شخص في هجوم مسلح على منطقة سبين بولداك بولاية قندهار الواقعة في جنوب البلاد.

وقال ستانيكزاي ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ إن إرهابيين مجهولين شنوا هجوما مسلحا على منازل تابعة للمدنيين في منطقة سبين بولداك بولاية قندهار الجنوبية وقاموا بنهب المنازل وقتلوا 100 شخص، متهما في الوقت نفسه حركة طالبان بالمسئولية عن هذا العمل الإرهابي.

وفي المقابل، نفت حركة طالبان تورطها في قتل السكان المدنيين في ولاية قندهار الأفغانية.

وكانت حركة طالبان قد سيطرت على منطقة سبين بولداك الواقعة على الحدود مع باكستان، ثم انتقلت من جديدة تحت سيطرة القوات الحكومة الأفغانية، وتعد هذه المنطقة نقطة استراتيجية تجارية هامة.

وتشهد أفغانستان حاليا مواجهات بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة طالبان الذين يسيطرون على مناطق ريفية واسعة ويشنون هجمات متواصلة على مدن أفغانية كبيرة، وتزداد حدة التوتر في أفغانستان على خلفية وعود الإدارة الأمريكية بإنهاء عملية سحب قواتها من الأراضي الأفغانية قبل 11 سبتمبر القادم.