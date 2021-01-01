رئيسي ينتقد إصدار وكالة الطاقة الذرية قرار ضد إيران في اتصال بماكرون

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قال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضد إيران، شكل إجراء مثيرا للأزمات ويهدف للتضييق على الشعب الايراني، وأدى إلى الاخلال بالثقة السياسية بين الجانبين.

ولفت رئيسي إلى التطور الايجابي الملفت في مجال التعاون السياسي والاقتصادي بين إيران وشتى دول العالم؛ واصفا الحظر الأمريكي ضد البلاد بأنه يضر بالاقتصاد العالمي ولاسيما أوروبا، حسبما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).

وأضاف "لولا دور الجمهورية الاسلامية الإيرانية الفاعل في سياق تعزيز أمن المنطقة وتأكيد مكافحة الارهاب وحماية وحدة الأراضي وسيادة الشعوب الاقليمية، لكانت جماعة داعش قد أعلنت عن تأسيس دولتها في أوروبا اليوم".

وشدد رئيسي، على أن سبيل حل قضايا المنطقة بيد شعوبها وحكوماتها؛ لأن التدخل الأجنبي يزعزع الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما أعرب عن رفضه خيار الصراعات والحروب لحل الخلافات بين الدول المختلفة، مصرحا للرئيس الفرنسي: "إن الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد للقيام بدورها بهدف وقف النزاعات داخل أوكرانيا وتسوية القضايا عبر المفاوضات السياسية".

واستطرد الرئيس الإيراني قائلا "إن إيران تعتبر التوصل إلى اتفاق (خلال مفاوضات إلغاء الحظر)، رهنا بحل كامل القضايا المتعلقة باتفاق الضمانات وتقديم تعهدات لازمة بما في ذلك حول التزام الأطراف الأخرى بالاتفاق النووي وتحقيق المصالح الاقتصادية للشعب الإيراني المنصوصة فيه".

ومن ناحيته، أكد ماكرون على دور إيران في إنجاز العمليات السياسية داخل المنطقة.

وأضاف الرئيس الفرنسي خلال مباحثاته الهاتفية مع رئيسي اليوم، أن باريس تدعم مواقف طهران المعارضة لشن العمليات العسكرية من جانب دول إقليمية ضد سوريا.

وأعلن ماكرون أيضا استعداد فرنسا لمواصلة الجهود من أجل تحقيق نتائج المفاوضات النووية بين إيران ودول 4+1.